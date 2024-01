Zsidó telepesekre támadtak, de rajtavesztettek

A hadsereg közleménye szerint "terrorista beszivárgás" történt a Hebron városától mintegy 20 kilométerre nyugatra fekvő Adora településen, és izraeli katonák kerültek tűz alá. A katonák átkutatták a környéket és megöltek három támadót, egyikük 19 éves volt, ketten pedig 16 évesek.

Ciszjordániában az amúgy is feszült helyzet tovább fokozódott október 7-e után, amikor a Hamász szélsőséges palesztin szervezet támadást indított Izrael déli részén, ami komoly konfliktust robbantott ki a Gázai övezetben. Azóta 338 embert öltek meg Ciszjordániában.

Last night, terrorists infiltrated the Jewish community of Adora near Hebron. They were carrying an M16 rifle, Molotov cocktails, an axe, knives and ammunition.



They came to commit a massacre and manged to shoot and would one Israeli before being stopped by the IDF. pic.twitter.com/dVjD8tLAjl