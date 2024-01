Az oroszok ütközőzónával akarják védeni Belgorodot

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of the War (ISW) arról számolt be, hogy Oroszországban egyre többen sürgetik egy Harkiv környéki átfogó támadás megindítását. Az akció elsődleges célja az lenne, hogy olyan messzire tolja a frontot államhatártól, ahonnan már nem érhetik el az ukrán rakéták az orosz városokat. A legutóbbi ukrán rakéta- és dróncsapásokat követően már Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is azt hangoztatta: az orosz erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék Belgorod megye településeit.

Az ISW szerint Peszkov kijelentései nyomán egyre többen sürgetik Oroszországban, hogy a hadsereg indítson átfogó hadműveletet Ukrajna észak-keleti térségében és hozzon létre egy legalább 15 kilométeres „ütközőzónát”. Ezzel ugyanis meg lehetne akadályozni, hogy az ukrán rakétatüzérség az orosz hátországot is lője. Az amerikai kutatóközpont emlékeztet rá, hogy az orosz ultranacionalisták már 2023. nyarán követelték egy ilyen offenzíva megindítását.

Ez a videó a január 4-i ukrán támadásról készült Belgorodban:

Ukraine has just hit Russia’s Belgorod after Russia’s massive missile attack on Ukraine days ago. pic.twitter.com/TNLWRuNT5X — Clash Report (@clashreport) January 4, 2024

A washingtoni szakértőknek azonban az a véleménye, hogy egy ilyen, 15 kilométer mélységű és több száz kilométer széles terület megszerzéséhez sokkal nagyobb és lényegesen jobban felszerelt harccsoportra lenne szükség, mint amilyet eddig az orosz hadsereg bárhol Ukrajnában bevetett.

Ugyanakkor az ISW elemzői rámutatnak arra is, hogy jelenleg az orosz hadsereg főerői a Harkiv megyei Kupjanszk környékén összpontosulnak. Egyedül itt remélhetik, hogy sikerrel nyomulhatnak előre. Bolgorod környékéről legfeljebb csak kisebb, elterelő hadmozdulatokat képesek indítani, amivel viszont arra kényszeríthetik a kijevi vezetést, hogy csapatokat vonjon el a Kupjanszk közeli frontról.