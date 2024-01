Alig érkezett meg a frontra az orosz csúcsfegyver, az ukránok máris kilőtték – videó

Alig pár óra telt csak el azt követően, hogy a moszkvai védelmi minisztérium bejelentette: az ukrajnai frontra vezényeltek néhány 1K148 Jasztreb-AV tüzérségi felderítő radarrendszert.

A 250 millió dolláros rádiólokátor sz orosz hadipar egyik legújabb fejlesztése, és arra tervezték, hogy az ellenséges tüzérségi állások helyét kutassa fel. A beérkező lövedékek sebességét és röppályáját figyelve a rendszer számítógépei meghatározzák a kilövés pontos helyét. Aztán már zúdulhat is az ellenséges ütegre a válaszcsapás.

A Jasztreb-AV annyira új, hogy a rendszerbe állítása is csak 2022-ben kezdődött meg. Sok technikai részletet eddig nem hoztak nyilvánosságra. Csak annyit tudni, hogy a rendszert egy négytengelyes, VAZ-6910-025 típusú terepjáró teherautóra telepítették. A jármű hátuljára szerelt hatalmas antenna minden bizonnyal úgynevezett AESA rendszerű, vagyis a radarhullámokat elektronikusan "mozgatja".

Az ilyen, fázisvezérelt antennáknak számos előnyük van a hagyományos kialakítású, mechanikus sugáreltérítésűekhez képest. Nincs bennük mozgó alkatrész, ezért kevésbé hajlamosak a meghibásodásra. Nincsen szükség az antennát mozgató szerkezetre sem, így a kisugárzott jel iránya sokkal gyorsabban, néhány nanoszekundum alatt változtatható. Ráadásul egyszerre több irányba is képesek sugározni, így több célt tudnak egyidejűleg követni.

Persze csak akkor, ha működnek. A videón látható 1K148 Jasztreb-AV kezelői azonban éppen csak megkezdték a radar beüzemelését. Ekkor csapott le az ukrán tüzérség egyetlen, HIMARS sorozatvetőből kilőtt rakétája, és telitalálattal verte szét a rendszert.

⚡️??HIMARS with two direct hits destroys the rare and latest artillery reconnaissance complex 1K148 "Yastreb-AV" of the Armed Forces of the ??Russian Federation in the Kherson region



This morning, the Ministry of Defense of the Russian Federation reported the arrival of this… pic.twitter.com/v3akhKxtTF