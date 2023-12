Bajban lehet az orosz légierő, az ukránok két újabb gép lelövését jelentették be

Öt ember halt meg vasárnap a tavaly felszabadított dél-ukrajnai Herszon megyében, amely azóta is heves orosz tüzérségi támadások célpontja. Azt is közölték, hogy lelőttek két orosz harci gépet.

A herszoni rendőrség közölte, hogy hárman egy magánházat ért orosz tüzérségi találat következtében haltak meg az azonos nevű megyeszékhelyen. Egy nő Herszontól délre egy kisvárosban halt meg dróntámadásban, míg egy másik nő egy északabbra fekvő város ellen intézett heves tüzérségi tűzben vesztette életét.

Olekszandr Tolokonnikov, a Herszon megyei katonai közigazgatás vezetője az ukrán közszolgálati televízióban közölte, hogy a támadások következtében - amelyek során egy egészségügyi létesítményt is eltaláltak - részlegesen szünetel a gáz- és a vízszolgáltatás.

Oroszország harmincegy támadó drónt és két rakétát lőtt ki hétfőre virradóra ukrajnai célpontok ellen, elsősorban az ország déli részében, ezek közül az ukrán légvédelem huszonnyolc drónt és mind a két rakétát lelőtte - közölte hétfőn az ukrán hadsereg.

Az ukrán hadsereg közlése szerint

két orosz harci gépet is lelőttek

az Azov-tenger partján fekvő, orosz megszállás alatt lévő Mariupol, illetve a kelet-ukrajnai Donyeck közelében.

Another Russian Su-34 bomber was shot down on the Mariupol direction - Air Force Commander Oleshchuk



This is the fourth Su-34 shot down in the last three days. pic.twitter.com/SCNuedGQce