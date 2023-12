Pusztító robbanás miatt szükségállapotot hirdettek a Seychelle-szigeteken – videó

A Wavel Ramkalawan hivatala által kiadott közlemény arról számolt be, hogy a Mahé-szigeten, a CCCL robbanóanyagraktárban történt detonáció súlyos károkat okozott a Providence ipari területen és környezetében.

Aerial footage of the aftermath after the explosion at the CCCL explosives store that has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles ?? | 7 December 2023 | #explosion #Seychelles pic.twitter.com/a5rylxApRl