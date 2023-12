Lövöldözés Brüsszel belvárosában - videó

Az eset a városközpontban található Avenue de la Toison d'Or sugárút mentén történt. A rendőrség közölte, nincs arra utaló jel, hogy terrorcselekményről lenne szó. Ugyanígy nyilatkozott Ixelles polgármestere, Christos Doulkeridis is, aki szerda este a helyszínen járt.

Az RTBF közszolgálati média közlése szerint a lövöldözés elkövetője vagy elkövetői már nem voltak a helyszínen, amikor a rendőrség megérkezett.

BREAKING:



4 people shot in mass shooting in Brussels.



One of the victims is an assistant of a Swedish MEP.



Unclear whether terror attack or gang warfare. No-one arrested yet. All victims taken to hospital for treatment. pic.twitter.com/qX4DbI3ZSh