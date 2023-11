Bécsi szeletet csináltak a német válogatottból – totális apátiában az Eb-házigazda

Megalázó vereséget mért a bécsi Ernst Happel stadionban az osztrák válogatott a német nemzeti tizenegyre. Nem is annyira az eredmény volt lesújtó (2-0), hanem hogy a közelmúltban szövetségi kapitánnyá kinevezett fiatal edző, Julian Nagelsmann csapatát az osztrák ellenfél minden tekintetben felülmúlta.

A sors iróniája, hogy az osztrák válogatott élén az a Ralf Rangnick állt, aki korábban Németországban egy ideig Julian Nagelsmann mentora volt. Mint ahogy közvetve Ausztriát az is segíthette, hogy a hazai csapatban három olyan játékos is szerepelt, aki a Bayern Münchenben rúgta, illetve rúgja a labdát: David Alaba és Marcel Sabitzer korábban volt a bajorok játékosai, Konrad Laimer pedig az RB Lepizigtől a közelmúltban igazolt a müncheniekhez.

A német sajtó szerint

a válogatott "lélektelen, szánalmas és reménytelen" játékot mutatott.

Valamennyi kommentár kiemelte, hogy a németek – a jövő nyári Európa-bajnokság házigazdái – idén katasztrofális évet zártak. Tizenegy mérkőzésből mindössze hármat sikerült megnyerni, ráadásul mindhármat más szövetségi kapitány – Hansi Flick, Rudi Völler, majd Nagelsmann – irányítása alatt.

A kép lesújtó, és bár az új edzőtől nem vártak azonnali csodát, egy, az Egyesült Államok elleni győzelem és egy mexikói döntetlen után előbb otthon a törökök, most pedig Bécsben az osztrákok ellen vereség következett. Ennél az Eb házigazdája számára jóval többre van szükség, különös tekintettel arra, hogy a Német Labdarúgó Szövetség elnöke szerint az Eb-döntőbe jutás a minimális cél.

A jelenlegi helyzetet a sajtó szerint a legtalálóbban az amúgy kiemelkedő tudású játékosnak tartott Leroy Sané piros lapja bizonyította. A Bayern München sztárja a második félidő elején 1-0-s állásnál dühtől elvakulva valósággal kiütötte ellenfelét, ami igencsak ritkaságnak számít a futballpályákon. Az incidens azonban értékelések szerint a harag mellett mindenekelőtt a frusztrációt, a kétségbeesést tükrözte. Ez a frusztráció, a kétségbeesés és az ötlettelenség mutatkozott meg szinte az egész csapat teljesítményén.

Leroy Sané loses his head! ?



The German is sent off after pushing both hands into Phillipp Mwene's face ? pic.twitter.com/xQQisuvDqB