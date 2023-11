Az ukrán hadifoglyokból álló zászlóalj katonái már fel is esküdtek Oroszországra - közölte az Institute for the Study of War (ISW), a moszkvai RIA Novosztyi hírügynökség értesülésére hivatkozva. Az alakulatot az egyik leghíresebb ukrán történelmi személyiségről, Bogdan Hmelnickijről nevezték el. Ő a XVII. században felkelést robbantott ki a Lengyel-Litván Nemzetközösség ellen, azonban ez odavezetett, hogy Ukrajnát Oroszországhoz csatolták.

A RIA Novosztyi jelentése szerint a zászlóalj a kelet-ukrajnai, orosz barát Donyecki Népköztársaság (DNR) „Kaskad” elnevezésű alakutának köteklékében fog harcolni. Ebből a washingtoni elemzők arra következtetnek, hogy

a korábbi hadifoglyokat Donyeck és Zaporizsja megyék határvidékén fogjkák harcba vetni, ott, ahol a "Kaskad" egységei is állomásoznak.

Az ISW arról is beszámolt, hogy Moszkvában azt ígérték: az ukránokból verbuvált zászlóaljat ugyanúgy kezeli majd, mint az orosz hadsereg más egységeit. A katonák hasonló fizetést és juttatásokat kapnak. Az ukránokból álló alakulat nagyságáról azonban nincsenek pontos adatok. Az ISW szerint az orosz állami média korábban arról számolt be: eddig 70 ukrán hadifoglyot sikerült rábeszélni, hogy lépjen be a Hmelnickij zászlóaljba.

Az amerikai elemző központ ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán zászlóalj létrehozásával Oroszország megsérti hadviselésről szóló genfi ​​egyezményeket. Ezek ugyanis tiltják, hogy az elfogott katonákat a sajátjaik elleni harcra ösztönözzék, vagy kényszerítsék.