Közel-keleti háború: megnyílt a rafahi határátkelő, de csak kiválasztottaknak - videó, képek

Az egyiptomi egészségügyi hatóságok szóvivője el-Arís városában az AFP francia hírügynökségnek kedden elmondta, hogy orvoscsapataik már szerdától készen állnak a rafahi határátkelőnél. Az egyiptomi biztonsági erők is megerősítették, hogy arra készülnek: szerdától a Gázai övezet és Egyiptom határán található rafahi átkelőnél beengedik sebesültek egy csoportját az izraeli erők által ostromlott palesztin térségből.

Columns of ambulances passed through the Rafah checkpoint into the Gaza Strip. pic.twitter.com/99DOH35BUp — Sprinter (@Sprinter99800) November 1, 2023

A helyi egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint a Rafahtól mintegy 15 kilométerre, a Sínai-félsziget északi részén található Sejk Zuvejd városában egy 1300 négyzetméter alapterületű tábori kórházat hoznak létre a Gázai övezetből érkező sebesültek kezelésére. A BBC fotók alapján beszámolt róla, hogy fehér sátrakból, konténekerből áll a létesítmény.

Egyes tudósítások szerint kettős állampolgárok és külföldiek is nagy számban várakoztak a határ gázai oldalán, és szerda reggel már át is engedték néhányukat.

The first batch of foreigners and citizens with dual citizenship left Gaza for Egypt through the Rafah land crossing pic.twitter.com/Oe5VH64FZp — Sprinter (@Sprinter99800) November 1, 2023

Egypt opened the Rafah checkpoint on the border with Gaza. pic.twitter.com/c7r8SLcuxl — Sprinter (@Sprinter99800) November 1, 2023

Az AFP jelentése szerint nem világos, hogy mennyi embert fognak átengedni, mindenesetre az átkelő gázai oldalára már tömegek léptek be. A francia hírügynökség értesülése szerint 400 külföldi és kettős állampolgárt engedhet be Egyiptom.

A The Guardian azt írta, katari közvetítéssel jött létre a megállapodás. Ez az első alkalom, hogy Egyiptom felé megnyílt a határ egyes menekülők számára. Az engedély azonban igencsak limitált lehet, ugyanis Kairó többször is leszögezte, hogy nem kívánja palesztinok tömegeit befogadni az országa biztonsága érdekében.

Az egyiptomi határnyitási döntést egyébként pár órával azt követően hozták meg, hogy izraeli támadás érte a Gázai övezet északi részén található Dzsabalia menekülttábort, és ebben - egybehangzó izraeli és palesztin hivatalos közlések szerint - legalább 50 ember életét vesztette és 150-en megsebesültek. A kairói külügyminisztérium elítélte ezt a támadást, és figyelmeztetett "a védtelen civileket érő önkényes támadások következményeire". Izrael ugyanakkor "terroristákra és terroristák infrastruktúrájára mért csapásról" számolt be, amelynek során végeztek a Hamász egyik vezető tagjával, Ibrahim Biarival és több társával is.

(A nyitóképen: mentőautók haladnak át Egyiptomból a Gázai övezetbe a rafahi határátkelőn, hogy súlyosan sérült palesztinokat vigyenek vissza Egyiptomba egészségügyi ellátásra.)