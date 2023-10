Részsikert értek el a tűzoltók az eszéki műanyagfeldolgozónál - videó

Ivan Anusic, Eszék-Baranya megye elöljárója a helyszínen újságíróknak elmondta: bár itt-ott vannak még gócok, a problémát jelenleg az intenzív füst jelenti, amely közel a talajhoz, a szél irányától függően terjed.

"Figyeljük az időjárás-előrejelzést és a szél mozgását, mert még két-három napig kitart a füst. A tűzoltók még ma megkezdik a tűz helyszínének földdel való letakarását, hogy megakadályozzák a további szivárgást" - magyarázta Anusic.

Közlöte azt is: megvárják a hivatalos elemzéseket a károkról, és utána kérni fogják a kormánytól a környezeti katasztrófa kihirdetését. "Látnunk kell, hogy ez a katasztrófa milyen mértékben okozott károkat, elsősorban a füst, amely már 24 órája gomolyog a tűz helyszínén, és nemcsak a levegőt, hanem a talajt is szennyezi - hangsúlyozta az elöljáró.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a tűz keletkezésének okáról még korai beszélni, de reményét fejezte ki, hogy a zágrábi igazságügyi szakértői központ munkatársai, akik hamarosan a helyszínre érkeznek, megállapítják ezt.

A tűz, amely szerdán éjszaka, valamivel egy óra előtt ütött ki az üzem területén, rövid idő alatt óriási méreteket öltött, és három hektáron pusztított. A lángra kapott műanyagbálák közelében 850-1000 fokra is felforrósodott a levegő - mondta a tűzoltóparancsnok. Az oltásban 180 tűzoltó vett részt, közülük hárman megsérültek. Egyikük súlyosan, miután egy felolvadt, forró műanyaggal teli aknába esett, és testfelületének fele megégett.

A műanyag égése során keletkezett füst mérgező vegyületeket is tartalmaz. A levegő minőségét szerda óta mobil csapatok elemzik a különböző zónákban, és folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a szennyezettség mértékéről.

