Pokoli tűzzel küzdenek a magyar határ közeli Eszéken – videó

Mato Lukic, az Eszék-Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője a médiának elmondta: a tűz valamivel éjfél után keletkezett, és a szél, amely hajnali négy óra körül felerősödött, megnehezíti az oltást. Jelenleg mintegy száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat.

Lukic szerint a tüzet még nem sikerült csillapítani, és a füst mennyisége sem csökkent, de sikerült megelőzni egy nagyobb katasztrófát azzal, hogy gyúlékony anyagokat hoztak ki a raktárból. Szerinte az oltás napokig is eltarthat az erős szél, de olyan gyúlékony anyagok miatt is, mint a préselt műanyag.

A fire broke out at a Drava International plant in Osijek, with plastic going up in flames , while the fire also spread to the production plant.



