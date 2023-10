Videó jelent meg Jevgenyij Prigozsin utolsó afrikai napjairól

A Telegramon megosztott és a közösségi médiában terjedő felvételen a zsoldosvezér Afrikában jár, de a felvételek készülésének pontos helyét és idején nem tudni - írja a Portfolio az X-en fellelhető videó alapján.

A videó elején Prigozsin a zsoldoscsoport alapító névadójával, Dmitrij Utkinnal eszik egy repülőgépen. Később mindketten azon a repülőgépen tartózkodtak, amely augusztus 23-án lezuhant Oroszországban.

A 8 perces videó további részében Prigozsin helyi lakosokkal találkozik, ételt osztogat nekik, illetve más katonai vezetőkkel folytat tárgyalásokat.

Prigozhin and Utkin Home Video ???‍☠️



Released by Prigozhin's official people. Wagner Group Commander Lotos appears at the end.



Be True to Yourself! ? pic.twitter.com/pxGIxfdexL