Új fegyver született: a torpedóvető drón - mutatjuk

"Ha látott is már drónt, ilyet még biztosan nem" - ezzel szerénytelen kijelentéssel adta hírül a két brit vállalat, hogy új robotjukkal szintet léphet a tengeralattjárók elleni harc. A T-600-as jelű drónt a London közelében működő Malloy Aeronautics Ltd. legnagyobb, kifejezetten teherszállításra tervezett robotgépéből fejlesztették ki.

A T-600-ast teljesen elektromos meghajtású, képes függőlegesen fel- és leszállni, hasznos terhelése pedig eléri a 200 kg-ot. A drón 140 km/órás sebességgel is haladhat, míg a hatótávolsága a hasznos tehertől függően akár 80 km is lehet. Mivel elég méretes szerkezet, ezért a szállításhoz könnyen szétszerelhető.

Egyelőre csak egy prototípust építettek, amit a NATO, REP(MUS) (robotizált, ember nélküli, haditengerészeti rendszerek bemutatója) elnevezésű tengeri hadgyakolatán mutattak be Portugáliában. Ezt évente megtartott seregszemle célja a különböző típusú pilóta nélküli légi, földi és vízi járművek kipróbálása.

Ez a Nyugati világ legnagyobb drón bemutatója, amelyen rendszeresen számos NATO-tagország vesz részt.

A két brit cég drónja egy tengeralattjárók elleni Sting Ray torpedó makettjével demonstrálta képességeit. A BAE Systems Air videóján ez a bemutató látható:

You've seen drones before, but not like this.



In partnership with Malloy Aeronautics, we recently demonstrated the T-600 heavy lift, all-electric vertical take-off and landing (eVTOL) demonstrator aircraft, at a recent NATO event in Portugal. ?https://t.co/f1gCRbbKwc pic.twitter.com/nXe6rwhkoa