Az oroszok igazolhatóan kilőtték Ukrajnában az első német lövészpáncélost

Bár az oroszok már többször is beszámoltak arról, hogy kilőttek Marder 1A3 német gyalogsági harcjárműveket, azonban mindeddig nem lehetett ezeket a bejelentéseket hitelt érdemlően igazolni - írja a Portfolio. Csupán olyan képek és videók láttak napvilágot, amelyek megrongálódott járművekről készültek, de azt nem lehetett bizonyítani, hogy a szerkezetek javíthatatlanná váltak volna.

A most közzé tett felvételen azonban az látszik, hogy a találatot követően a Marder 1A3 kigyulladt és valószínűleg javathatatlanul megrongálódott, vagy esetleg fel is robbant.

#Ukraine: A Ukrainian Marder 1A3 IFV was destroyed by the Russian army near Verbove, #Zaporizhzhia Oblast.



This is the first confirmed total loss of the vehicle of this type. pic.twitter.com/3CLfUL1v4f