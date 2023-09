Különleges rohamosztagokat állít fel az orosz hadsereg

Az orosz kormány félhivatalos lapjára, az Izvesztyijára hivatkozva számolt be az új alakulat létrehozásáról az amerikai Institute for the Study of the War (ISW). Eszerint a több dandárnyi egység katonáit utcai harcokra és a lövészárkok, valamint bunkerek elfoglalására akarják felkészíteni. Saját tüzérséggel, harckocsikkal, illetve páncélozott szállítójárművekkel, valamint drónokkal látják el őket. Legfőbb feladatuk a mélységében tagolt, ukrán védelmi vonalak áttörése, illetve az ellenséges vonalak mögötti felderítés lesz.

Valerij Jurjev ejtőernyős ezredes az Izvesztyijának arról beszélt: a harcok eddigi tanulsága szerint az orosz hadseregnek olyan rohamdandárokra van szüksége, amelyek képesek felszámolni az ukránok megerősített állásait is. A főtiszt szerint a háború elején főleg a felderítő egységeket vetették be az ukrán erődítések ellen. Mivel a katonákat nem erre a feladatra képezték ki, az osztagok rendkívül nagy veszteségeket szenvedtek.

Ezek után az orosz katonai vezetés inkább

Azonban a rosszul felszerelt és gyengén kiképzett egységek még a felderítőknél is több embert vesztettek.

Ezen a videón az egyik ilyen - egykori fegyencekből verbuvált - alakulat, még életben maradt tagjai kérnek segítséget Vlagyimir Putyin elnöktől és az orosz közvéleménytől. Szószólójuk arról beszél, hogy a rohamok után a visszavonuló túlélőket a saját tüzérségük ágyúzta. A sebesülteket csak 5-6 nap után vitték kórházba, de onnan pár nap elteltével, mint gyógyultakat küldték vissza a csapatokhoz. Sokuknak agyrázkódással, repeszekkel a testükben kellett újabb támadásra indulnia.

Convicts from Storm Z units are asking the Kremlin Ripper to stop sending them into "massacres", appealing to his human feelings I suppose, which is ironic given that he gave a go for convicts to be utilised on the frontlines.



They say they're being purposefully "murdered" with… pic.twitter.com/nJmzzMGFhs