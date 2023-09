Ukrán nácit dícsért egy kanadai politikus, de megbánta - videó

Zelenszkij pénteken a kanadai parlamentben mondott beszédet, és megköszönte, hogy a Justin Trudeau vezette kanadai kormány Ukrajna egyik leghangosabb támogatója az ország elleni orosz háború tavaly február 24-i kezdete óta.

Anthony Rota házelnök "ukrán hősként, kanadai hősként" ünnepelte a parlament előtt a teremben jelen levő, 98 éves Yaroslav Hunkát, és "megköszönte a szolgálatait". A képviselők kétszer is állva tapsoltak az ukrán veteránnak, aki a parlamenti ülésterem karzatán tisztelgett.

Utólag aztán kiderült, hogy Hunka a második világháború alatt az Első Ukrán Hadosztály tagja volt. Ez a hadosztály a Waffen-SS Galíciai Hadosztály és a 14. Waffen SS-hadosztály néven is ismert volt, önkéntes egységként működött a nácik parancsnoksága alatt. A Simon Wiesenthal Központ Barátai nevű emberi jogi szervezet szerint az Első Ukrán Hadosztály "ártatlan civilek elleni tömeggyilkosságok elkövetésében vett részt". A szervezet bocsánatkérést követelt a kanadai házelnöktől.

Soon they'll have us believe Russia was the enemy in WW2, not Nazi Germany



Parliamentary speaker Anthony Rota honors a Nazi SS veteran: "We have in the chamber today a Ukrainian-Canadian war veteran from WW2 who fought Ukrainian independence against the Russians" pic.twitter.com/ifMfJ4GPpZ