Az ukrajnai háború legborzalmasabb következményére derült most fény

Az év első hat hónapjában több mint 15 ezer ember végtagját amputálták Ukrajnában - tudósított a kijevi egészségügyi minisztérium bejelentése nyomán BBC. Összehasonlításképpen azt is közölték, hogy a második világháború idején, 1940 és 1945 között összesen 12 ezer brit állampolgár veszítette el egy-vagy több végtagját.

A BBC riporterének az egyik ukrán sebesült elmondta, hogy a most nyilvánosságra került adatoknál legalább háromszor több lehet a csonkolásos esetek száma. Kijevben eddig szinte hadititokként kezelték az ilyen sérültek számát és most is csak hozzávetőleges információkat közöltek. Így azt sem tudni, hogy a végtagjukat vesztettek közül hányan voltak katonák és mennyien civilek.

A legszörnyűbb talán az, hogy az amputáltak szinte kivétel nélkül fiatalemberek, aki előtt még ott az egész élet - nyilatkozta egy ukrán orvos. Nekik a testi sebeik kezelése mellett

nagyon komoly lelki segítségre is szükségük van, hogy feldolgozhassák az őket ért traumát.

Néhányukat az Egyesült Államok rehabilitációs központjaiban kezelik, az iraki és az afganisztáni háborúk amerikai áldozataihoz hasonlóan. Az USA egészségügyi szervezetei szakembereket küldenek Ukrajnába, hogy segítsék a végtagjaikat vesztett emberek gyógyulását.

Ukrajnában van a világon a legtöbb akna, amelyek ezeket a borzalmas sebesüléseket okozzák. Az ellentámadás megindulásakor az ukrán hadsereg alakulatainak a hatalmas kiterjedésű orosz aknamezőkön kellett átküzdeniük magukat. Egyes helyeken négyzetméterenként öt aknát is a földbe rejtettek az oroszok és ezek a robbanószerkezetek nemcsak a járműveket, hanem a bennük utazó embereket is összeroncsolták.

Egy nemrég közzétett statisztika szerint míg a második világháború idején a legtöbben lőtt sebeket kaptak, addig Ukrajnában a robbanások okozta csonkolások a leggyakoribbak.