Pusztító erejű tájfun fenyegeti Hongkongot – videó

A városban huszonkilenc ideiglenes menedékhelyet szerveztek. A lakosokat arra kérték, hogy ne hagyják el feleslegesen otthonaikat.

A meteorológiai hivatal szerint a tájfun 260 kilométerre van a várostól. Egyes területeken a széllökések sebessége eléri az óránkénti 133 kilométert.

Affected by the typhoon "Talim", Guangdong citizens encountered heavy rain and squatted on the ground with umbrellas, unable to move an inch.