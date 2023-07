Újabb rejtélyes haláleset történt Oroszországban

Az orosz ügyekben általában pontos értesüléseket közlő NEXTA TV számolt be a gyanús halálesetről.

Andrej Fomin, a Csuvas Köztársaság legfőbb ügyésze vízbe fulladt, miközben megpróbált átúszni a Volgán.

The chief prosecutor of the Republic of Chuvashia Andrey Fomin drowned while trying to swim across the Volga river. pic.twitter.com/qNp9oxKTwJ