Pár órával azután, hogy kigyulladt, engedték felszállni az utasszállítót – videó

Kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek légitársaságának egyik repülőgépe Oroszországban. Az Emirates járata Szentpétervárról Dubajba indult volna, mikor tűz ütött ki rajta, így az utasokat még időben evakuálták a fedélzetről.

Russia: Emirates Boeing 777's engine caught fire as it was preparing to take off to Dubai from Pulkovo airport in Saint Petersburg. If you take a look at Emirates airlines' track record, they have a history of their planes catching fire through the years. pic.twitter.com/nAGieAyCjR