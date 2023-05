Svéd lövészpáncélosok tartanak Ukrajnába - videó

A portfolio.hu szúrta ki a Twitteren azt a videót, amely egy németországi vasútállomáson készült. A felvételen svéd gyártású CV90-es gyalogsági harcjárművek láthatók, vasúti szállítás közben.

Svédország még idén januárban jelentette be, hogy 50 darab CV90 (Stridsfordon 90) lövészpáncélost és 8 darab Archer önjáró löveget szállít Ukrajna számára. Korábban nem volt információ arról, hogy mikorra kaphatják meg az ukrán fegyveres erők ezeket a gyalogsági harcjárműveket.

Long waited for and much needed! By Sweden pledged CV90 IFVs (Stridsfordon 90) on their way to Ukraine today. Currently in Germany, soon on the battlefield. pic.twitter.com/MswH21EeiJ — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 22, 2023