Kinzsal vs. Patriot: amerikai elismerés, az igazság az ukrán és az orosz közlés között lehet

A CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozó amerikai illetékes szerint a keddi légitámadásban csak megsérült a MIM-104 Patriot üteg, és jelenleg azt vizsgálják, hogy helyben meg lehet-e javítani. A washingtoni Nemzetbiztonsági Tanács egyik szóvivője ezzel cáfolni igyekezett azt az orosz bejelentést, amely szerint egy hiperszonikus Kinzsal rakétával szétlőtték az ukrán főváros légterét védő egyik amerikai rakétarendszert.

Ukrajna eddig összesen két MIM-104 Patriot rendszert kapott, az egyiket az Egyesült Államok küldte, a másikat Németország és Hollandia közösen adományozta. A keddi, nagyarányú légitámadás után Kijevben azt közölték, hogy a légvédelemnek sikerült lelőnie mind a hat orosz hiperszonikus rakétát. Ugyanakkor az ukrán illetékesek nem voltak hajlandóak kommentálni a MIM-104 Patriot üteg megsemmisítéséről szóló orosz bejelentést.

Video of the operation of the batteries of the American MIM-104 Patriot air defense system, and as soon as the air defense system runs out of missiles, a powerful explosion occurs at the place where the launches were made. https://t.co/zJb6fFDL9O pic.twitter.com/jyong4RjtX — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 16, 2023