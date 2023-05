Varsóban botrányba fulladt az orosz nagykövet koszorúzási kísérlete - videó

Több tucat tiltakozó állta útját a nagykövetnek, amikor virágokat akart elhelyezni a II. világháborúban elesett szovjet katonák emlékművénél Varsóban.

Az orosz kormánytól független Moscow Times beszámolója szerint a lengyel aktivisták ukrán zászlókból és a megölt civileket jelképező keresztekből egy installációt helyeztek el az emlékműnél. A műalkotásban több olyan lakóépület makettje is szerepelt, amelyeket orosz ágyúzások semmisítettek meg különböző ukrán városokban.

Andrejev nagykövet a közrend nyilvánvaló megsértésének nevezte a történteket és emlékeztetett rá, hogy már tavaly is atrocitás érte május 9-én. Akkor az orosz inváziót elítélő tüntetők vörös festékkel öntötték le a koszorúzni akaró orosz diplomatát.

The #Russian Ambassador to #Poland failed to lay a wreath at the memorial in #Warsaw.



The citizens forced him to leave the place. pic.twitter.com/9c6yrf2uS9 — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2023