Ámokfutó ölt meg több embert egy bevásárlóközpontban az USA-ban - drámai videók

A tettest, akiről a hatóságok feltételezik, hogy egyedüli elkövető volt, egy rendőr lőtte agyon a texasi Allen településben lévő Allen Premium Outlets bevásárlóközpontban.

Jon Boyd, a mintegy százezer lakosú Allen tűzoltóparancsnoka újságíróknak elmondta, hogy kilenc embert szállítottak kórházba lőtt sebekkel, ketten közülük a kórházban belehaltak sebesüléseikbe. Három további sebesült állapota válságos, a négy másiké stabil. A sebesültek 5 és 61 év közöttiek.

?#BREAKING: Active shooter reported at Allen Outlet Mall With multiple fatalities and injuries reported



?#Allen | #Texas



Currently, A large number of Law enforcement and other agencies are responding to an active shooter at Allen outlet mall in Allen Texas with reports of… pic.twitter.com/L1SyyCEJV1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2023

When I arrived at the Allen Premium Outlets, I captured this.



The look on that child’s face… I can’t shake.



8 people were shot and killed.

There are 7 more injured at the hospital. @wfaa Allen, Collin County, TX pic.twitter.com/xljxqu8Jf0 — Tiffany Liou (@tliou) May 7, 2023

At 3:36 p.m. on Saturday, May 6, 2023, an Allen Police Department officer on an unrelated call heard gunshots at Allen Premium Outlets. The officer engaged the suspect and neutralized the threat. He then called for emergency personnel. — Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023

Greg Abbot texasi kormányzó "elmondhatatlan tragédiának" nevezte a lövöldözést, és közleményében tudatta, hogy az állam minden segítséget kész megadni a helyi hatóságoknak.

A tömeges lövöldözések szinte mindennapossá váltak az Egyesült Államokban, 2023-ban eddig legkevesebb százkilencvennyolc ember veszítette életét ilyen incidensekben.

Nyitókép: Twitter/tliou