Szijjártó Péter: a magyar vállalatoknak köszönhetően Laoszban jelentős modernizációs folyamat történt

Igazi nagy sikertörténetnek nevezte a laoszi-magyar kapcsolatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vientiánban.

"Három magyar vállalat által végrehajtott beruházást adhattunk át 160 millió dollár értékben. A magyar vállalatok által végrehajtott beruházásoknak köszönhetően innentől kezdve több laoszi embernek lesz lehetősége tiszta, egészséges ivóvízhez hozzájutni. A húsfeldolgozás kapacitását jelentős mértékben megnövelte az ország, és létrejön az egységes személyi igazolvány rendszere is, itt Laoszban" – mondta a miniszter.

A magyar vállalatok 100 millió dollár értékben építenek Laoszban víztisztító üzemeket Szijjártó Péter szerint, aki hozzátette:

a most átadott víztisztító üzem naponta 44 ezer köbméter vizet fog megtisztítani, amivel 250 ezer laoszi ember számára biztosít egészséges ivóvizet.

"Ugyanakkor a magyar vállalatok összesen 35 millió dollárért az ország legmodernebb hús- és halfeldolgozó üzemeit építették meg. Három vágóhidat, egy hal- és egy narancsfeldolgozó üzemet, amelyek együttesen a laoszi élelmiszeripar kapacitásait jelentős mértékben megnövelik" – mondta Szijjártó Péter.

Szintén magyar cégek 25 millió dollárért létrehoztak egy elektronikus népességnyilvántartási rendszert, valamint egy egységes személyi igazolvány rendszert. "A laoszi polgárok az útleveleik helyett használhatják ezeket a személyi igazolványokat, és a délkelet-ázsiai térségben már ezzel tudnak utazni" – mondta.

Kifejtette: büszke arra, hogy a magyar vállalatok olyan beruházásokat hajtottak végre magyar technológiával, magyar gépekkel, magyar alkatrészekkel, amelyek nyomán Laoszban a legfontosabb területeken jelentős modernizációs fordulat jött létre.

Magyarországi igen fejlett modern technológiát biztosít a projekt keretében Laosz számára. Erről már Szaleumxay Kommaszit laoszi külügyminiszter beszélt, hozzátéve: tavaly a laoszi kormány jelentette be budapesti nagykövetsége újranyitását, most pedig Szijjártó Péter jelentette be a magyar kormány szándékát teljes jogú nagykövetség létesítésére a laoszi fővárosban, Vientiánban.

