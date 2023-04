Halálos tragédia: összeomlott egy parkolóház felső emelete Manhattanben – videók

Részben összeomlott egy parkolóház Manhattanben, egy ember életét vesztette, legkevesebb öten megsérültek – közölte Eric Adams New York-i polgármester.

Felvétel a helyszíni mentésről:

A CBS News amerikai hírtelevízió a mentőszolgálatokra hivatkozva korábban három sérültről számolt be, illetve arról, hogy félő, hogy emberek rekedhettek a romok alatt.

A hírtelevízió tudomása szerint a parkolóház felső emelete omlott be. Felvételeken felborult autókat lehetett látni a betontörmelék között.

?#UPDATE: The incident was caught on footage from a vehicle parked inside the garage after there was reports of an explosion and collapse in a parking garage at Ann St and William St in Manhattan. Multiple people reportedly trapped possibly feared dead. Some buildings near the… pic.twitter.com/Y5G0n0FgKR — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 18, 2023