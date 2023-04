A britek által küldött önjáró lövegek jelentek meg Ukrajnában

Az Egyesült Királyság 30 ilyen löveget adományozott az ukrán hadseregnek, amelyeket feltehetően az újonnan alakult dandárok használnak majd. A videóból nem derül ki, hogy egyelőre csak gyakorlatoznak vele, vagy már a frontvonal közelében zajlik a manőver.

#Ukraine: The first video of British ?? AS-90 155mm self-propelled howitzers already on Ukrainian soil.



In total, the UK committed to donate 30 of these SPHs to the Ukrainian Army, which presumably will be used by newly formed brigades. pic.twitter.com/AdYYtOjEEP — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 9, 2023