Négyszázezer önkéntest vár az orosz hadsereg

A brit Védelmi Minisztérium legújabb jelentésében arról számol be, hogy az orosz sajtóértesülések szerint a fegyveres erők nagyszabású toborzó kampányt terveznek. A cél az, hogy önkéntesekkel töltsék fel a haderőt, mivel a korábbi mozgósítások feszültségeket okoztak az orosz társadalomban.

Ugyanakkor brit információk szerint a helyi hatóságok valószínűleg már nem lesznek ennyire "finomkodóak", és kényszersorozásokba kezdenének, amennyiben úgy látják, hogy nincs elég önként jelentkező a hadseregbe. Nyilván a moszkvai hatóságok is azért akarnak inkább önkénteseket toborozni, nem a korábbi mozgósítások miatt sokan elmenekültek Oroszországból.

