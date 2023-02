Partizán akció után: kiderült, hány felderítőrepülőjük maradt az oroszoknak

Mint arról az Inforstart már beszámolt, vasárnap több robbanást jelentettek egy Minszk közelében lévő repülőtérről. A Twitteren megjelent információk szerint az akciót fehérorosz partizánok és az ukrán különleges erők katonái hajtották végre drónokkal.

BYPOL nevű fehérorosz ellenzéki szervezet nyomán a Korrespondent hírportál azt közölte, hogy a fehérorosz fővárostól, Minszktől 12 kilométerre lévő macsulisi légibázison két nagy erejű robbanás történt. Több orosz katonai szállítógép és hóeltakarításhoz használt jármű is megrongálódott.

a támadás következtében. A gépet az Il–76 szállítórepülő alapján tervezték a Berijev tervezőirodában és az a feladata, hogy feltérképezze a hadművelet színteréül szolgáló légteret illetve összehangolja, irányítsa a saját harci gépeket.

A repülőhöz a radart egy 9 méter átmérőjű, a törzs fölött elhelyezett, lencse alakú, forgó áramvonalas burkolatba építették be. Az NPO Vega cég által gyártott Vega-M radar hatósugara 400 km, de 230 km távolságig képes minden különösebb nehézség nélkül egyszerre 50 célpontot nyomon követni.

bár szinte biztos, hogy ennek álcája alatt valójában részt vett az Ukrajna elleni hadműveletekben. Például figyelhette az ukrán légierő tevékenységét, vagy a légicsapások célpontjait határozhatta meg és a támadások után felmérhette a pusztítás nagyságát.

A $½ billion Russian AWACS plane, the Beriev A-50, was badly damaged by explosions at Machulishchi airfield, just outside Minsk in Belarus. This is a serious problem for the Russians, as they only had three of this model flying. Now they only have TWO.

??? Slava Ukraini ??? pic.twitter.com/wWSdPTryMD — Mal V (@Maker_Mal) February 27, 2023