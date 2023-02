Hackertámadás utasította az oroszokat, hogy azonnal vonuljanak óvóhelyre

Egyes orosz regionális műsorszolgáltatókat kedd reggel hackertámadások értek, aminek következtében olyan üzenetet adtak ki, melyben arra szólították fel az embereket, hogy keressenek menedéket egy közelgő rakétatámadás elől – írja a hirado.hu.

„A rádióállomások és tévécsatornák szervereinek feltörése következtében az ország egyes régióiban légiriadó kihirdetéséről szóló információkat sugároztak. Ez az információ hamis, nem felel meg a valóságnak” – idézik az orosz védelmi minisztériumot.

Hackers broadcast a fake air raid alert on radio and TV stations in Russia's Moscow, Leningrad and Belgorod oblasts. "Attention, attention, an air raid alert is announced, everyone go immediately to air raid shelters. There is a threat of a missile strike." pic.twitter.com/JG9qWGxCTv — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 28, 2023