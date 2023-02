Az oroszok szintet lépnek, pusztító légi háború készül Ukrajna ellen

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai kutatóintézet legújabb jelentésében NATO-forrásokra hivatkozva arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz légierő jelentős számú repülőgépet és helikoptert vont össze az ukrán határhoz közeli bázisokon.

Az intézet ugyancsak idézi az egyik független orosz weboldal, az Important Stories (iStories) állítását, amely szerint Moszkva változtatni akar az eddigi stratégiáján, és a jövőben sokkal intenzívebben fogja használni a légierőt. Kiszivárgott értesülések szerint elsősorban a Kelet-Ukrajnában tervezett nagy, tavaszi hadjárathoz akarnak légi támogatást nyújtani.

⚡️#BREAKING Independent Russian news outlet “IStories”, citing a “source close to the MoD” says that Russia decided to start using its airforce in the zone of operation for the first time.



The then say “planes and helis will get shot down” but the AFU will still have problems. pic.twitter.com/2HYczSn3mj — War Monitor (@WarMonitors) February 16, 2023