Orbán Viktor elmegy Kijevbe, "amikor szükséges"

Ahogy arról is az Infostarton is beszámoltunk Orbán Viktor miniszterelnök a bolgár, ciprusi, görög, horvát, osztrák és szlovén vezető társaságában találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel — a Facebook oldalára feltöltött fotó tanúsága szerint - kezet is fogott.

A hírek szerint az ukrán elnök meghívta a magyar kormányfőt Kijevbe.

A Népszava szerint a nyolc vezető harmincperces eszmecseréjének fő témája a fegyverszállítás volt: Zelenszkij azzal kezdte, hogy felsorolta, Ukrajnának milyen fegyverekre van szüksége.

Az osztrák kancellár és a magyar miniszterelnök azonnal közölte, hogy a kérést lehetetlen teljesíteniük.

Ausztria semleges ország, Magyarország pedig kezdettől fogva ahhoz tartja magát, hogy nem küld fegyvereket a háború sújtotta országba.

Ezek után a Blikk arról érdeklődött, hogy Orbán Viktor valóban elmegy-e az ukrán fővárosba a meghívás után. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt válaszolta nekik: "amikor szükséges és időszerű lesz, a miniszterelnök ellátogat Kijevbe".

Nyitókép: Fischer Zoltán