Véres összecsapás Izraelben – videó

A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet beszámolója szerint az izraeli kommandó egy tejtermékeket szállító hűtőkamionnal hatolt be a menekülttáborba, ahol a Sin Bet belbiztonsági szolgálat előzetesen összegyűjtött információi alapján megkezdte körözött palesztinok őrizetbe vételét.

Az egyik épületben számos fegyveres volt, és velük robbant ki a tűzpárbaj. Hét palesztin fegyveres halt meg, valamint két palesztin civil. A palesztin egészségügyi hatóságok közlése szerint többen megsebesültek, közülük hárman súlyosan.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint

A razzia során szokatlan módon rakétával is célba vettek egy dzseníni épületet.

"A halottak jelentős száma miatt eszkalációs forgatókönyvekre is készülünk, a térségben fokozott készenlét várható" - közölte a lappal egy meg nem nevezett izraeli biztonsági tisztségviselő.

A Gázai övezetet irányító Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista terrorszervezetek "vészhelyzeti értekezletet" tartottak a történtek miatt Gázában. "Ha nem szűnik meg a Dzsenín elleni agresszió, akkor tovább fokozódik a helyzet, és minden lehetőség nyitva áll előttünk"- közölte az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízióval az Iszlám Dzsihád szóvivője.

Szintén a halottak között van a 24 éves Szaib Isszam Mahmúd Zariki. A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint egy idős nő is életét vesztette az összecsapásban.

A Palesztin Hatóság elnökének, Abu Mazennek a szóvivője azzal vádolta meg Izraelt, hogy "tömeggyilkosságot követ el a dzseníni menekülttáborban, miközben a világ hallgat". "Felszólítjuk az ENSZ-t és az összes nemzetközi emberi jogi szervezetet, hogy sürgősen lépjenek közbe, nyújtsanak védelmet népünknek, és állítsák meg a vérontást, amelyet gyermekek, fiatalok és nők is átélnek" - így sürgetett nemzetközi beavatkozást Mohamed Stajje palesztin miniszterelnök csütörtökön.

Tavaly tavasszal a palesztin szélsőségesek terrorcselekmények sorozatát indították el izraeliek ellen, és 31 ember halálát okozták. Tavaly mintegy 150 palesztin is életét vesztette, idén már több tucat halottat számolnak. Sokan - de nem mindegyikük - támadásokban vagy a biztonsági erőkkel Ciszjordániában összecsapva vesztették életüket.

A razziák célja az izraeli hadsereg szerint a fegyveres hálózatok felszámolása és az újabb támadások megakadályozása. Legutóbb 2006-ban halt meg 2022-höz hasonlóan sok palesztin izraeli katonákkal vívott összecsapásokban.

#Palestinians #Israel :At least 4 Palestinians-including elderly woman-killedby Israeli forces during raid on #Jenin refugee camp in West Bank-number of others wounded-Israeli media says raid was to arrest Islamic Jihad member planning “major attack” #جنين pic.twitter.com/RsNRPYcDLa — sebastian usher (@sebusher) January 26, 2023