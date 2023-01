Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn, a testület strasbourgi plenáris ülésén jelentette be hivatalosan azt a január 2-án közzétett tájékoztatást, amely szerint a belga igazságügyi hatóságok két további szocialista EP-képviselő, a belga Marc Tarabella és az olasz Andrea Cozzolino mentelmi jogának felfüggesztését kérték az ügyhöz kapcsolódóan. Közölte, a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló kérelem az EP jogi bizottsága (JURI) elé kerül, hogy javaslatot tegyen a szükséges határozat elfogadására. Ügyükben a végső döntést várhatóan az EP következő, február 13-án kezdődő plenáris ülésen hozzák meg.

Az üggyel kapcsolatban szerdán Orbán Viktor kormányfő a Twitteren posztolt:

"Ha ilyen ütemben haladnak a dolgok, hamarosan elég korrupt európai parlamenti képviselő lesz a rácsok mögött ahhoz, hogy saját futballcsapatot alakítsanak a börtönben. Ki tudja? Akár a 2024-es Európa-bajnokságra is kijuthatnának."

