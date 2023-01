A medve tényleg nem játék!

A lábán és a lapockáján sérült meg komolyabban az a 16 éves fiatal, akit vasárnap kora délután támadott meg egy vélhetően bocsos anyamedve Abásfalva határában. Az áldozat, aki végül a helyszínen lévő juhászkutyáknak és embertársainak köszönhetően menekült meg, a székelyudvarhelyi kórházban lábadozik - írja a szekelyhon.ro.

A fiú a falu határában kecskéit legeltető ismerősét látogatta meg. Amikor egy kicsit eltávolodott, a közeli patak partját borító bokrokból egy medve rontott rá, és bár a fiú megpróbált elmenekülni az állat elkapta a lábánál. Csak azért nem tudta elvonszolni, mert az áldozatnak sikerült megkapaszkodnia egy faágban.

Ekkor a medve a nyakát próbálta megharapni,

de csak M. Norbert kabátjának kapucniját tudta letépni. Ezután az áldozata hátát kezdte marcangolni. Időközben a pásztor a medvére uszította a kutyáit és a többi ember is megindult a vadállat felé. Így sikerült elriasztaniuk és a fiú megmenekült.

Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy nem tudott lábra állni.

A székelyudvarhelyi kórházba vitték, most is ott lábadozik. A hátában 6-7 centiméter mély harapásnyomok vannak, de az ugyancsak súlyosan sérült lábát már újból tudja használni. Az orvosai szerint hamarosan haza is térhet.

A helyi vadászegyesület elnöke azt nyilatkozta, hogy megpróbálják az embereket veszélyeztető medvét elkergetni a környékről, de ha ez nem sikerülne, akkor kénytelenek lesznek kilőni az állatot.

Nyitókép: Forrás: szekelyhon.ro