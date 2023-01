Benedek halála fordulatot hozhat: Ferenc lemondása sem elképzelhetetlen

Fél éve az is visszatarthatta a döntéstől a pápát, hogy már élt egy emeritus egyházfő a Vatikánban: most viszont, hogy szilveszter napján elhunyt XVI. Benedek, a lehetőség nyitottabbá vált számára, mint tavaly.

Benedek 2013-as lemondása valódi meglepetés volt: az ezt megelőző 600 évben egyetlen pápa sem mondott le a katolikus egyház vezetéséről. Halála ugyanakkor lehetőséget teremt Ferencnek arra, hogy kövesse példáját lemondásával – írja a Reuters.

Ferenc pápa jelenleg 86 éves, egy évvel idősebb, mint amennyi XVI. Benedek a lemondásának idején volt. Folyamatosan kerekes székre vagy botra szorul, ám ennek ellenére sem lassít: január végén Afrikába készül utazni. Azt ugyanakkor már korábban világossá tette, hogy

ha egészsége azt diktálja, nem fog habozni és a lemondás mellett dönt,

legyen szó akár fizikai, akár mentális akadályokról az 1,3 milliárd hívőt számoló egyház vezetése kapcsán.

A Reutersnek július másodikán adott interjújában ugyanakkor elhessegette annak gondolatát, hogy a lemondását fontolgatná, és azt is cáfolta, hogy daganatos beteg – a katolikus és a világi média egy része az előző hónapban már arról cikkezett, hogy a következő hónapokban lemondhat titulusáról. A lemondás esélye a valóságban most kezdett el igazán nőni. Ferenc pápa márciusban ünnepelheti megválasztásának tizedik évfordulóját, és életének kilencedik évtizedéből is négy év van már csak hátra.

Vannak tisztázandó kérdések bőven

Az egyház szabályai szerint a pápa lemondhat, de nem külső nyomás hatására: az egyre hosszabb várható élettartam pedig ezt egyre inkább reális lehetőséggé is teszi. Az egyház vezetői egyre inkább követelik azt is, hogy tisztázódjon az esetlegesen lemondott pápák státusza, mivel van, akit zavar, hogy egyszerre ketten élnek a Vatikánban fehér ruhát viselve.

Ferenc a múlt hónapban egy spanyol újságnak azt mondta, hogy nem áll szándékában meghatározni a pápák emeritus jogi státuszát, bár korábban négyszemközt jelezte, hogy egy vatikáni osztály írhatna ilyen szabályokat. George Pell ausztrál bíboros azt javasolta,

a lemondó pápa kapja vissza bíborosi rangját,

emeritus pápa megnevezéssel kiegészítve. Azt is javasolta, hogy a nyugalmazott pápa ne viselhessen fehéret: legyen világos, hogy ki az egyház vezetője.

A Bolognai Egyetem ugyanakkor azt javasolja, Róma emeritus püspökének nevezzék ki a lemondott pápát, Ferenc pedig júliusban úgy fogalmazott, ő pontosan ezt a címet szeretné, ha lemondana.

Visszavonulását követően Benedek továbbra is írt, interjúkat adott, és - akarva vagy sem - villámhárítóvá vált Ferenc pápa ellenfelei számára. Ferenc a Reutersnek azt mondta, hogy nem marad a Vatikánban, és nem tér vissza szülőföldjére, Argentínába sem lemondása esetén, hanem szerényen él majd az olasz fővárosban, egy nyugdíjas papok számára fenntartott otthonban, "mert ez az én egyházmegyém". Azt szeretné, ha ez egy nagy templom közelében lenne, hogy utolsó napjait gyóntatással tölthesse.

A minap Walter Kasper német bíboros, teológus, a keresztény egység elősegítéséért felelős pápai tanács nyugalmazott elnöke a La Repubblica napilapnak úgy nyilatkozott: nem hiszi, hogy Ferenc pápa lemondását tervezi. "Majd akkor mond le, ha nem tudja teljesíteni pápai szolgálata kihívásait, de jelenleg nincsen ilyen szándéka" - hangoztatta.

Úgy vélte, ha lesz még olyan pápa, aki lemond tisztségéről, akkor ő már nem viseli majd a nyugalmazott pápa címet, mert az, hogy XVI. Benedek is fehér pápai ruhát viselt, mint Ferenc, "unikumnak" számított. "Nemkívánatos helyzet volt ez, és úgy látom, széles körű vélemény, hogy ne legyen többé nyugalmazott pápa, helyette használható lehet például a Róma nyugalmazott püspöke cím" - jelentette ki.

