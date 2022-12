Nyilvánosak Donald Trump adóbevallásai

Korábban az Egyesült Államok elnökeinek maguktól is megtették az adóbevallásuk bemutatását, de Donald Trump nem így tett. Sőt, pert indított az iratok titokban tartása érdekében, amit azonban elbukott a Legfelsőbb Bíróságon.

A Guardian cikke alapján a Népszava azt emeli ki, hogy a dokumentumok elemzéséből az derült ki, hogy 2015 és 2020 között több év is volt, amikor Donald és Melania Trump anyagi veszteségről számolt be, adót pedig csekély mértékben, vagy egyáltalán nem is fizetett.

Kiderült az is, hogy az amerikai adóhatóság Donald Trump hivatali idejének első két évében nagyvonalúan elmulasztotta az ellenőrzést. A Fehér Ház azt közölte, hogy ezzel szemben Joe Bidennél a 2020-as és a 2021-es adóévre is tartottak ellenőrzést.

Mellesleg Donald Trump nyilvánosságra hozott adóbevallásaiból az is kiderült, hogy elnöksége alatt bankszámlákkal rendelkezett az Egyesült Királyságban, Írországban, a Szent Márton-szigeten és Kínában is. Ennek révén például 2020-ban a volt elnök közel 200 ezer dollárnyi adót fizetett Kínának.

Az MTI azt emelte ki, hogy Donald Trump az iratok nyilvánosságra hozatalára reagálva azt mondta, hogy a demokratáknak "ezt soha nem lett volna szabad megtenniük". A volt elnök közleményében úgy fogalmazott, hogy a "radikális baloldali demokraták mindent fegyverként használnak fel, de emlékezzenek arra, hogy ez kétirányú utca".

Donald Trump és jogi képviselői az elmúlt években az iratok körüli elhúzódó jogvitában többi között arra hivatkozva próbálták megakadályozni azok kiadását a képviselőházi bizottságnak, hogy magánjellegű dokumentumokról van szó, miután Trump elnöki megbízatása már megszűnt.

