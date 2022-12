Több százan emlékeztek Párizsban a kurdok elleni lövöldözés áldozataira

A helyi sajtó jelentése szerint a rasszista indíttatású támadás helyszínén az áldozatokra emlékező egybegyűltek igazságot követeltek, többen kurd nyelven azt skandálták: "mártírjaink nem halnak meg".

Pénteken hárman életüket vesztették, három ember pedig megsebesült, miután Párizs 10. kerületében egy férfi lövöldözni kezdett. A rendőrség által őrizetbe vett 69 éves francia férfi egy kurd kulturális központot, a vele szemben lévő kávézót és fodrászszalont vette célba, hét-nyolc lövést adott le. Az előállított férfi beismerte, hogy "heves vágyat érzett bevándorlók, külföldiek meggyilkolására". Az ügyészség közleménye szerint az elkövetőnek a külföldiek iránt érzett gyűlölete "teljességgel kórossá vált, amióta 2016-ban betörtek az otthonába".

A hat áldozat közül öt török, egy pedig francia állampolgár volt. A Franciaországi Kurdok Demokratikus Tanácsa nevű szervezet szerint valamennyien kurd aktivisták.

Hétfőn bekérették Franciaország ankarai nagykövetét a török külügyminisztériumba, tiltakozásul amiatt, hogy - Ankara szerint - Franciaországban Törökország-ellenes propagandát folytatnak. A török kormány kifogásolta, hogy a lövöldözés után Párizsban engedték tüntetni az Európai Unió által is terrorcsoportként számon tartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) híveit, akik közül egyesek olyan táblákkal jelentek meg, amelyek arra utaltak, mintha Törökországnak köze lett volna a gyilkosságot elkövető francia férfihoz.

Péntek este és szombaton is összecsapások törtek ki Párizsban a rendőrség és a kurd közösség tagjai között a lövöldözés után. A tiltakozók gépkocsikat forgattak fel, legalább egy autó kiégett, és kisebb tüzek voltak a demonstrációk hagyományos helyszíne környékén. A rendőrök könnygázt vetettek be, szombaton két óráig tartottak a zavargások, mire sikerült a tömeget szétoszlatni. Zászlókat és hangszereket tartó résztvevők a párizsi kurd kulturális központnál tartott megemlékezésen 2022. december 26-án. Három nappal korábban egy 69 éves férfi tüzet nyitott az intézményre, majd később egy fodrászüzletet és egy kávézót is célba vett, hét-nyolc lövést adott le. A támadásban hárman életüket vesztették, három embert pedig kórházban ápolnak. MTI/AP/Lewis Joly

