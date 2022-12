Átment az első szavazáson a gázársapkás javaslat, Szijjártó Péter üzent

Káros, veszélyes és felesleges a gázársapka, amelynek bevezetése fölösleges is, hiszen egyrészt régi, augusztusban történt eseményekre kíván reagálni az EU, másrészt négy hónapig megvoltunk enélkül, a fűtési szezon is elkezdődött már, így "utólag" értelmetlen az intézkedés - közölte Szijjártó Péter az Energia Tanács ülése után Brüsszelben.

A csehek az ülésen egy új javaslattal álltak elő, amelynek tartalmát a külgazdasági és külügyminiszter nem részletezte. Azt elmondta, hogy próbaszavazásra került sor, amelyen

9-en szavaztak a gázársapka ellen, de a javaslathoz várt minősített többség így is rendelkezésre áll, ugyanis az ellenszavazók Németország kivételével kis lélekszámú országok, így nem tudtak blokkoló kisebbséget előállítani.

Úgy vélte: az, hogy a javaslatot mégsem fogadják el így, hanem széles konszenzust próbálnak köré építeni, arra utal, hogy el akarják osztani a felelősséget arra az esetre, amikor majd kiderül, hogy ez az egész intézkedés rossz.

Magyarország mindig nemmel fog szavazni a gázársapkára, mert az európai energiaellátást veszélybe sodorhatja - szögezte le. Hosszú távú gázszerződés Ez a gázársapka érinti a magyar hosszú távú gázárszerződést, de a Gazprom ígérete szerint ezt szükség esetén újra lehet tárgyalni. Ezt az Európai Bizottsággal nem kell bejelenteni, velük egyeztetni, ennek elérése fontos célja volt a magyar kormánynak.

Megismételte: az ársapka drágulást hoz, mert azt üzeni, hogy hajlandóak vagyunk többet fizetni a mostani piaci árnál, a sapka szintje ugyanis feljebb van a mostani árszintnél.

Figyelmeztetett arra is, hogy súlyos spekulációkra ad lehetőséget az áremelkedés miatt, ráadásul senki nem végzett a hatásairól tetszet vagy modellezést, így pedig felelőtlenség élesíteni egy eddig példátlan beavatkozást a nemzetközi energiapiacba. A gázársapka az elérhető termékmennyiség csökkenését is okozná a külgazdasági és külügyminiszter szerint, mert a kereskedők másfelé irányítanák termékeiket, olyan országokba, ahol nem várhatók ilyen drasztikus beavatkozások. A Gazprom is jelezte, hogy a gázársapkát bevezetőknek nem szállít, ez ugyanilyen mennyiségcsökkentő és árfelhajtó hatással járna.

Infrastruktúrára van szükség a nagyobb mennyiségű gázhoz és az árak csökkenéséhez - ismételte meg Szijjártó Péter, rámutatva: hiába vannak LNG-terminálok, ha utána nem lehet továbbszállítani a gázt vezetékeken. E hálózat kiépítésének elősegítése helyett azonban megfogalmazása szerint "az elmúlt hónapok elmentek a szerencsétlenkedésre a gázársapkával".

A magyar álláspont szerint az EU-nak feladata lett volna már eddig is, illetve most is ezzel kellene foglalkozni az ársapka helyett, hogy

segítsen alternatív beszerzési útvonalat létesíteni az esetleg kieső (és később kiváltandó) Barátság kőolajvezeték helyett: itt Magyarország, Szlovákia és részben Csehország kőolaj-ellátásához évi 7 millió tonna hiányzik, ennyi a Barátság és az Adria vezetékek kapacitása közti különbség.

segítsen elérni, hogy a horvátok ne kérjenek a jövő évtől olyan magas tranzitdíjat az Adria vezeték használatáért a Moltól. Most ugyanis egy, a jelenleginél 80 százalékkal drágább ajánlat van az asztalon, amely helyett már újat kért a magyar fél a Janaf horvátországi nyersolaj-szállító cégtől. Ez egy európai ügy Szijjártó Péter szerint.

épüljenek LNG-terminálok, de az ide érkező gázt továbbszállító vezetékek is.

Kérdésként felmerült, hogy a holland gáztőzsdét üzemeltető amerikai cég kivonulna a piacról, ha bevezetnék a gázársapkát. Válaszul Szijjártó Péter elmondta: az Intercontinental Exchange kivonulása megrengetné az európai piacot. Emlékeztetett: az Európai Központi Bank, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség is világossá tette már a gázársapka bevezetésének veszélyeit.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta: az, hogy a katari félben felmerült a korrupciós botrány miatt a gázszállítások lassítása, szintén problémát okozhat. "Az érintettek szerint mindenki felelős, kivéve Brüsszel, az Európai Parlament és a baloldal - holott a korrupciós botrány eléri ezeket a szereplőket is. Ha Katar felfüggesztené vagy lassítaná az együttműködését, akkor

az az európai energetikai öngyilkosság felé komoly lépés lenne.

Brüsszel egyes baloldali képviselők és diplomaták mentése érdekében attól sem riad vissza, hogy az európai ellátásbiztonságon üssön egy nagy lyukat" - vélekedett a tárcavezető.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter