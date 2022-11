Szijjártó Péter: Magyarország két esetben is nemmel szavazhat gázügyben

Két fő témája volt csütörtökön a szakminisztereknek az Európai Bizottság kérésére: a megújuló energiaforrások engedélyezésének felgyorsítása és a szolidaritási gázeljárás. Ezekről dönteniük kellett volna az EB reményei szerint. Megkezdték a gázársapkáról szóló tárgyalásokat is.

Szijjártó Péter elmondta, egyik témában sem született döntés, ehelyett újabb rendkívüli ülésre kerül sor december 13-án, ugyanis több ország szerint sem volt elég információ, illetve elég jó javaslat ahhoz, hogy arról megállapodhassanak.

A megújuló energiás javaslatról a külgazdasági és külügyminiszter nem beszélt, kifejtette viszont a gáz- és az olajárakat érintő előterjesztésekkel kapcsolatos magyar álláspontot.

Tárgyalási információk és gázátadás

A szolidaritási csomag szerinte Brüsszel egy újabb hatalmi törekvése arra, hogy leszámoljon az energiapolitika nemzeti hatáskörével. Az EU több hatáskört akar magának ebben az ügyben, de a brüsszeli döntések rosszak, ezért nem szabad átadni a magyar kormány álláspontja szerint ezt a jogot az EU-nak.

Brüsszeli bejelentkezésében Szijjártó Péter kijelentette: bár a közös gázbeszerzésben való részvétel önkéntes, és ez jó Magyarországnak,

van két "nonszensz" eleme is a szolidaritási javaslatnak, amelyek ha a szövegben maradnak, Magyarország nemmel fog szavazni decemberben.

Az egyik, hogy minden vállalatnak hat héttel a tárgyalások megkezdése előtt be kellene jelentenie, hogy földgázszállításról kíván tárgyalni. Ez ilyen gyors lépéseket igénylő válsághelyzetben kivitelezhetetlen, olykor egy nap sincs arra, hogy várjunk. Ráadásul ez is Brüsszel "belenyúlását" jelenti a nemzeti hatáskörbe, ráadásul súlyos érdeksérelmeket okozna ezen információk átadása.

A másik, hogy veszélyhelyzetben ha van földgáz egy ország tárolójában, azt át kell adnia a szomszédos, bajban lévő országnak. Így azonban magyar pénzből vett gázt kell brüsszeli utasítás alapján a magyar felhasználás helyett külföldre odaadni - mutatott rá a tárcavezető. Hozzátette: az is probléma, hogy a betárolási időszakban szokás szerint drágán vett földgázt a kitárolási (felhasználási) időszakban olcsón kellene továbbadni.Ez viszont oda vezet, hogy mindenki spekulálni fog (a betárolási időszakban nem lesz érdeke az országoknak drágán gázt venni), ami hatalmas veszélyt jelent Szijjártó Péter szerint. Ha ez is benne marad a javaslatban, akkor is nemmel fog szavazni Magyarország.

Kijelentette még, hogy a gázársapka haszontalan, annak javasolt szintje olyan magas, hogy a gázárak legmagasabb szintjén sem lépne életbe, vagyis csak bizonytalanságot keltene, ami áremelő hatású.

Elkezdtek tárgyalni a földgázra vonatkozó ársapkáról

Erről az Európai Bizottság csütörtökön tett javaslatot, most kezdték el tárgyalni.

Magyarországnak történelmi tapasztalatai alapján gyanúja van, a gázpiacba történő ármegállapítási célú javaslat veszélyes, ellátásbiztonsági kockázatot okozhat, vezethet az európai szállítások visszatartásához vagy más térségek felé történő eltérítéséhez - mondta Szijjártó Péter.

"A javaslat nem felel meg az állam- és kormányfők ülésén hozott döntésnek, az ott meghatározott szempontoknak. Teljesen szembe megy például azzal a célkitűzéssel, hogy a gázársapka-javaslat nem érintheti a hosszútávú gázszerződéseket. Az EB javaslata ugyanis hatással lenne ezekre, ami Magyarország számára elfogadhatatlan" - jelentette ki.

Hozzátette: az Európai Tanács azt is kikötötte, hogy alapos hatásvizsgálatot kell elvégezni a gázársapka-javaslat összeállításakor, de ilyen nem történt.

A megoldás Szijjártó Péter szerint az, hogy legyen több földgáz a piacon, mert így az ára csökkenni fog. Az oroszokat nem lehet kizárni, más forrást sem, hanem új forrást kell bevonni és új szállítási útvonalakat kell építeni. Olajársapka - a Barátság vezeték tengeri kiváltása is mentesülhet Az erről szóló javaslatot is veszélyesnek nevezte a miniszter, mert ez is az ellátásbiztonságot kockáztatja az európai piacon. "A szállítók már nyilatkoztak arról, hogy az ársapka bevezetése az orosz szállítások csökkenéséhez vezetne, így az ár is növekedne. Magyarország mentességet akar ez alól, és úgy tűnik, ezt sikerült is elérni. A csővezetékes kőolajszállításra nem vonatkozna az ársapka, illetve a tengerire sem akkor, ha az a csővezetékes szállítás ellehetetlenülése miatt válik szükségessé. Ez az ukrajnai háború Barátság vezetéket érintő hatásai (leállások, mennyiségcsökkenés) miatt vált szükségessé."

Kérdésre válaszolva az uniós pénzekkel kapcsolatban elmondta: Magyarország elvégezte, amit az EU kért tőle, az Országgyűlés hetek-hónapok óta azzal foglalkozik, hogy a törvényeket meghozza. Ha ez nem elég, akkor az EB leleplezi magát.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter