Dróncsapás ért egy orosz olajtárolót 170 km-re az ukrán határtól

"Ma hajnali 4 óra körül feltehetően egy pilóta nélküli légi jármű okozott robbanást egy olajtárolóban Sztalnoj Kony faluban. Áldozatok nem voltak" - írta Klicskov.

A kormányzó szerint az operatív szolgálat a helyszínen dolgozik. Orjol megye közvetlenül nem határos Ukrajnával, a hétszáz lakosú Sztalnoj Kony a határtól mintegy 170 kilométerre található.

Oryol in Russia has been hit presumably by a drone. Target was the local oil storage. Oryol is around 160km from the Ukrainian border away. #Oryol #Russia pic.twitter.com/MintIviexT — (((Tendar))) (@Tendar) November 16, 2022

A RIA Novosztyi hírügynökség médiajelentésekre hivatkozva azt írta, hogy a robbanásban megsérült a Barátság kőolajvezeték egyik terminálja. A közösségi médiában közzétett fotók szerint az egyik tartályon, amelyen a Transznyefty olajszállító vállalat logója látható, egy nagy rés keletkezett. A felvételeken tűz nem látható.

"Smoking in the wrong place" reached the Oryol region



According to the governor, a certain unmanned aerial vehicle carried out an undermining of an oil depot in the village of Stalnoy Kon, which is located 175 km from the border with Ukraine.#curbhttps://t.co/1agjhxMFLf pic.twitter.com/7SMxaOX88V — Lew Anno Yieretz Israel (@anno1540) November 16, 2022