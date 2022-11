Az atomfegyverekről is egyeztetett a francia és a kínai elnök Balin

"Minden országnak le kell cserélnie a megosztottságot az egységre, a konfrontációt az együttműködésre és a kizárást a befogadásra" - szögezte le a világ vezetői a kínai elnök a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport ülésén. Beszédét Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnök előtt is meghallgatta.

Hszi Csin-ping felsorolt néhány globális problémát - a koronavírus-világjárványt, a sebezhető világgazdaságot, a geopolitikai feszültségeket, illetve az élelmiszer- és energiaválságot -, amelyek a fejlődés kerékkötői lehetnek. Megjegyezte: határozottan ellenezni kell az élelem és az energia politikai eszközként vagy fegyverként való felhasználását. Egyúttal

az egyoldalú szankciók és korlátozások felfüggesztése mellett foglalt állást.

A kínai vezető egyúttal jelezte: támogatja, hogy az Afrikai Uniót is felvegyék a G20-ba.

Közben kiderült, hogy a Párizs és Peking közötti együttműködés mélyítéséről is egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel.

A találkozót követő Twitter-üzenetében Macron leszögezte: a Franciaország és Kína közötti szoros együttműködésnek kulcsszerepe van az ukrajnai háború lezárásában, emellett pedig Párizs és Peking közösen támogatja a legsebezhetőbb gazdaságokat, választ ad a széndioxid-mentesítés kihívásaira, és eltökélt a biodiverzitás védelmében.

A két vezető emellett határozottan felszólalt a nukleáris fegyverek bevetése ellen.

Az Elysée-palota közleményben arról tájékoztatott, hogy a francia elnök sürgette kínai hivatali partnerét, gyakoroljon nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre annak érdekében, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz, elkerülendő az ukrajnai háború további súlyosbodását.

Hszi Csin-ping méltatta az európai államok békére irányuló erőfeszítéseit, "és ismét határozottan felszólalt az atomfegyverek bevetése ellen" - áll az Elysée-palota közleményében.

Hszi Csin-ping felszólította Macront, álljon ki az Európai Unióban a szervezet "független és pozitív" Kína-politikájáért és teremtsen megfelelő, kedvező légkört a kínai befektetések számára Franciaországban - tudatta a Hszinhua kínai hírügynökség. USA-Törökország Kereskedelmi és biztonsági kérdésekről, regionális fejleményekről, valamint a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török államfő és Joe Biden amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozóján tartott kétoldalú megbeszélésén az indonéziai Bali szigetén fekvő Nusa Duában - közölte kedden a török elnöki hivatal. A beszámoló szerint Biden részvétét fejezte ki Erdogannak a vasárnapi isztambuli terrortámadással kapcsolatban. Az amerikai elnök egyúttal köszönetet mondott hivatali kollégájának azokért az erőfeszítésekért, amelyek biztosították a fekete-tengeri gabonafolyosót illetően az Oroszország és Ukrajna közötti problémák megoldását, továbbá a mechanizmus újraindítását. Biden a találkozó során biztosította Erdogant: kormánya továbbra is támogatja, hogy Törökország F-16-os harci repülőket szerezzen be az Egyesült Államoktól. Az amerikai vezető végül azt hangsúlyozta, hogy Törökország fontos szerepet tölt be Svédország NATO-csatlakozásában.

