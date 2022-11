Jair Bolsonaro is beláthatta, nem feszítheti tovább a húrt

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, Jair Bolsonaro két nap hallgatás után kedden törte meg a csöndet, tartva egy sajtótájékoztatót a szövetségeseivel együtt az elnöki palotából, amin nem ismerte el vasárnapi választási verségét és nem is gratulált a győztes Lula da Silvának. Jelezte azt is, hogy ő mindig az alkotmány előírásait követi, így békésen nyugodtan lehet tüntetni a hivatalos eredmény ellen, ami egyébként szerinte is fölvet kérdéseket. Csak szerdán ismerte el vereségét.

Bolsonaro azt is hangoztatta, hogy miután ő egy igazi demokrata, utasította a kabinetfőnökét, hogy lásson neki a hatalom átadás-átvételi folyamat előkészítésének a másik féllel – ismertette az InfoRádiónak nyilatkozó Nagy Sándor Gyula. A Corvinus tanára szerint ez implicit mód azt mutatja, Bolsonaro beletörődik az eredménybe, és a jelek szerint nem is folyamodik óváshoz, vagy kezdeményez újraszámlálását.

Időközben a volt elnök támogatói – köztük egy nagyobb fuvarozó csoport – útzárakat szerveztek, kifejezve nemtetszésüket a szerintük elcsalt választások miatt. Az így kialakult „felfordulásnak” végül az autópálya-rendőrség, és más speciális egységek kezdtek véget vetni, feloszlatva a tüntetőket, feloldva az útzárakat – részint erőszakkal is. A másik fontos fejlemény – jegyezte meg a Latin-Amerika-szakértő –, hogy végül csütörtökön már maga Jair Bolsonaro is arra kérte a közösségi oldalain a szimpatizánsait, hogy vessenek véget az országot megbénító útzáraknak. Sao Paulo, 2022. november 1. Rohamrendőrök sorfalat állnak a Jair Bolsonaro brazil elnököt támogató teherautó-sofőrök előtt, akik járműveikkel akadályozzák a forgalmat egy autópályán Sao Paulóban 2022. november 1-jén, miután a baloldali Luiz Inacio Lula da Silva nyerte meg az előző vasárnap tartott elnökválasztást. MTI/AP/Andre Penner

Nagy Sándor Gyula szerint, ha a tüntetők mégsem fogadnak szót, előbb-utóbb a rendőrség fog pontot tenni a tüntetések végére. Azt is megjegyezte, hogy

a több tízezer demonstráló soknak tűnhet, csak nem egy 220 milliós országban,

bár az is vitathatatlan, hogy ennyi ember is képes megakasztani bizonyos kereskedelmi, logisztikai folyamatokat, ami komoly – a GDP százalékában mérhető – gazdasági károkkal járhat. erre viszont Brazíliának a legkevésbé sincs szüksége, ezt lényegében Bolsonaro is beláthatta. Az egyetemi tanár úgy véli, a mostani feszültségeknek néhány napon belül vége lesz, és nem bár nem tartja kizártnak, hogy lesznek még tüntetések, azok már nem fogják akadályozni Lula da Silva január 1-jei beiktatását.

Nagy Sándor Gyula szerint „az ottani szintnek megfelelően tiszta” választásnak lehet minősíteni a most vasárnapit, tehát nem történtek olyan típusú csalások, hogy egy leadott szavazatot nem számoltak meg, vagy plusz szavazatok jelentek volna meg hirtelen. Brazíliában elektronikus szavazórendszer működik, ezt azonban nem úgy kell elképzelni, hogy otthon az ember felmegy a világhálóra és ott beír kódokat, beikszel valamit, hanem ugyanúgy – mint például Magyarországon – el kell menni a szavazóhelyiségbe. Ott viszont nem papírlapon, hanem direkt a szavazásra kialakított, az internetre nem rákötött számítógépeken lehet voksolni, ami nagyban megkönnyíti a számlálást, hiszen urnazárást követően csak a gépeken leadott, egy gombnyomásra összesített szavazatokat kell továbbítani a központi választási rendszerben. Jair Bolsonaro brazil elnök támogatói az államfő választási veresége miatt tiltakoznak a Rio de Janeiró-i katonai parancsnokság előtt 2022. november 2-án. Bolsonaróval szemben baloldali ellenfele, Luiz Inacio Lula da Silva győzött az elnökválasztás október 30-i második fordulójában. MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Azzal kapcsolatban, hogy fenyeget-e Brazíliában katonai puccs a közeljövőben, Nagy Sándor Gyula jelezte: a tüntetők szerint az „elcsalt” választás volt maga a puccs, a katonaságnak pedig a demokráciát kellene visszaállítani azzal, hogy átveszi a hatalmat és mondjuk új választásokat ír ki, vagy hatalomban tartja Bolsonarót. Az egyetemi tanár szinte kizártnak tartja, hogy a katonaságban, vagy egyes katonatisztekben a puccs gondolata most felmerüljön Brazíliában.

Nyitókép: MTI/AP/Bruna Prado