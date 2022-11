Megtörte a csendet a leváltott brazil elnök

A BBC hírportálja kedd este megírta, Brazília elnöke vasárnapi választási veresége óta először nyilatkozott.

Köszönetet mondott a választóknak, különösen, akik rá szavaztak, ám választási vereségét nem ismerte el, noha az eredményt nem vitatta, amitől sokan tartottak előzőleg.

A Bolsonaro-igazgatás vezérkari főnöke a közléskor azt tette hozzá, hogy megkeződik a hatalomátadás folyamata a választásokon győztes (51:49) baloldali Lula da Silvának.

Jair Bolsonaro azt is mondta, hogy korábban is tiszteletben tartotta az alkotmányt, ez pedig továbbra is így marad.

Támogatói országszerte egyébként tiltakoznak a bejelentett eredménnyel szemben, útakadályokat építettek sokfelé, például a Sao Pauló-i reptérre vezető út használata is ellehetetlenült.

Korábban szokatlan volt, hogy a vesztes aspiráns nem gratulál a győztesnek.

Lula 2023 legelején tehet esküt, de már megkezdte az egyeztetéseket, telefonált már az amerikai és francia elnökkel is, valamint a német kancellárral - írja a BBC.

