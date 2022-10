Irán szankciókat vezetett be az európaiakkal szemben

Az Európai Unió október 17-én szankciókat vezetett be mások mellett az iráni erkölcsrendészet tagjai ellen, mert felelősnek tartják Mahsza Amini haláláért: a fiatal nőt szeptemberben letartóztatták az öltözködési szabályok megsértése címén, és az őrizetben meghalt. Az uniós szankciók érintettek 11 további tisztségviselőt, köztük Irán információs és távközlési miniszterét is, őket a nő halálát követő tüntetések elfojtásával vádolja az EU.

Az iráni külügyminisztérium szerdai közleménye szerint Teherán válaszul szankciókat hozott nyolc, az Európai Unióban székhellyel rendelkező intézmény és tizenkét személy - köztük európai parlamenti képviselők, illetve EU-tagországok politikusai - ellen, mert "támogatják a terrorizmust", valamint "erőszakra bujtanak fel Iránban, zavargásokat provokálnak ki".

Az iráni szankciós listára felkerült így az Igazságkereső Nemzetközi Bizottság, a Rasszizmus és Antiszemitizmus Elleni Nemzetközi Liga valamint a német Deutsche Welle és a Radio France perzsa nyelvű adása. A Bild című német lap két munkatársát is szankciókkal sújtották.

Németország az iráni szankciókra reagálva bejelentette, hogy szigorítja saját büntetőintézkedéseit Teheránnal szemben, ennek megfelelően további beutazási korlátozásokat vezet be az uniós szinten elfogadott szankciókon felül. Az iráni bankokkal fennálló üzleti kapcsolatokat is korlátozzák - jelentette be Annalena Baerbock külügyminiszter.

Nyitókép: MTI/EPA/Sedat Suna