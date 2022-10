Bendarzsevszkij Anton: nagy blamázs Moszkvának a krími hídtámadás, mégsem érte el a célját

Az ukrán katonai titkosszolgálat vezetőjét nevezte meg a kercsi híd felrobbantására irányuló támadás fő szervezőjének az orosz titkosszolgálat. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a szombat hajnali robbantás terrortámadás volt. Bendarzsevszkij Anton szerint a krími híd elleni támadás egyértelműen súlyos presztízsveszteség az orosz vezetés számára, hiszen hónapokon át állította, hogy az átjáró teljes biztonságban van, a lehető legkomolyabban védik.

A biztonságra évi kétmilliárd orosz rubelt (nagyjából 35 ezer dollár) fordítanak, beleértve a légvédelmi rendszer, a speciális búvárcsapat és közúti forgalmat ellenőrző rendszer fenntartását. Ehhez képest a támadás mégis megtörtént, ami

egyrészt "nagy blamázs", másrészt meg kell tudni magyarázni az orosz lakosságnak és a különböző politikai köröknek.

A posztszovjet térség szakértője szerint nem véletlen, hogy a hivatalos közlésben terrormerényletről beszélnek, mivel ez jól beleillik az orosz vezetés háborús narratívájába, miszerint Ukrajnát demilitarizálni kell, Ukrajnában nácik és nácizmus van.

Bendarzsevszkij Anton úgy véli, a magyarázatot a lakosság egyébként el is fogadhatja, hiszen Oroszország hivatalosan nem visel háborút, vagyis az ő felfogásuk alapján békés helyzetben ért támadás egy orosz területet. De attól még, hogy különleges katonai műveletről beszélnek, attól ez még háború, amit ráadásul Oroszország indított Ukrajna ellen – jegyezte meg Bendarzsevszkij Anton, megismételve: ez a híd katonai célpont. Annál is inkább, mert az egyetlen kapocs a szárazföld és a félsziget között, tehát ezen át történik a Krím teljes ellátása, sőt, a frontvonalon a déli-délkeleti területek katonai utánpótlása is, elsősorban a vasúton – emelte ki.

A Kercsi-szorosi híd egyelőre csak részlegesen működik: a vasúti forgalom zavartalan, a nagyobb súlyú teherautókat nem hajthatnak föl rá. A forgalom egy részét kompokra terelték, amíg a helyreállítás folyik. Bendarzsevszkij Anton szerint bár önmagában már az is meglepő, hogy sor került egy ilyen támadásra, tartósan mégsem sikerült kiiktatni a hidat, amit a következő hetekben várhatóan teljesen helyre fognak állítani.

Nyitókép: MTI/AP