Ukrán válaszcsapás: 2000 orosz maradt áram nélkül

A portfolio.hu , az orosz Gazeta.ru beszámolójára hivatkozva azt írja: az ukrán fegyveres erők tüzérségi csapást mértek a belgorodi Sebekino mellett található elosztóközpontra. A létesítmény lángra kapott, a helyi tűzoltók most próbálják megfékezni a tűzvészt.

A helyi önkormányzat közlése szerint 2000 ember maradt a térségben áramellátás nélkül.

A lángoló elosztóközpontról több felvétel is kikerült, de egyelőre nincs hiteles bizonyíték arról, hogy a támadást valóban az ukrán fegyveres erők követték el.

Nem kizárt, hogy ez történt, hiszen Belgorod térsége az ukrán tüzérség lőtávolságába került, miután Harkivből kitolták az orosz fegyveres erőket, tegnap pedig Oroszország hasonló célú, de sokkal átfogóbb csapásokat mért ukrán energiaellátó központok ellen Ukrajna szerte.

Ukrainian Army attack at a substation in Shebekino, Russia’s Belgorod Region.



More than 2,000 residents have now been cut off from electricity. pic.twitter.com/DJ05fB1qgi — Clash Report (@clashreport) October 11, 2022