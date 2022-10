Hosszabb távon is komoly probléma lesz a hétfői ukrajnai orosz támadások egyik fő következménye, az áramkimaradás, ugyanis a civil infrastruktúrát érte számos találat – vélekedett az InfoRádióban Giuliano Stochino-Weiss, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai humanitárius szakértője, akit Varsóban értünk utol.

A segélyszervezet munkatársa úgy tudja, jelenleg 8 ukrajnai megyében még mindig akadozik az áram- és vízellátás, és ami talán a legnagyobb gond, hogy a fűtés is. Elméletben október 15-én már mennie kellene, de nagy valószínűséggel nem fog tudni elindulni Harkiv megye nagy részében és magában Harkivban sem.

Kárpátalja a segélyszervezet szerint biztonságos megyének számít, mert itt nem volt bombázás és áramkimaradás sem. Viszont

Lemberget már érte támadás, az ottani munkatársak lakásában azóta sincs áram.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, ha továbbra is ilyen támadások lesznek, amelyek a polgári infrastruktúrát veszik célba, akkor teljes városok maradhatnak fűtés nélkül, és ez kihívás lesz a segélyszervezeteknek is. Bombatölcsér mellett tűzoltók és rendőrök Dnyipróban 2022. október 10-én, miután orosz rakétatámadás érte az ukrajnai várost. MTI/AP/Leo Correa

Olyan helyeken van a legnagyobb gond, ahol távfűtést használnak, ilyenek Harkiv, Dnyipro, Zaporizzsja, ott nagyon szomorú lesz látni, hogy több száz ember leköltözik majd a pincékbe. Éppen ezért a segélyszervezet már elkezdte a felkészülést.

Takarókat, ruhákat és olyan fűtőtesteket visznek az adott helyre, amelyeket közös helyeken lehet használni

és ezekkel át lehet vészelni a telet.

Országszerte 13 régióban dolgozik a segélyszervezet, alapvető élelmiszerekkel és más eszközökkel segítenek, de készen állnak a felújítási munkálatokra is, hiszen a háború kitörése óta átlagosan egy-másfél oktatási intézmény semmisült meg naponta, ezért Bucsában is felújítanak majd iskolákat és óvodákat.

Természetesen folyamatosan figyelik a helyzetet, remélik, hogy több ilyen támadás nem lesz, de addig is folytatják a munkát, amelyhez bárki csatlakozhat, akár az interneten keresztül is.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij