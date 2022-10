Keleti politikusokkal ült egy asztalhoz Orbán Viktor Prágában

Képet posztolt a Twitterre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ezen a magyar kormányfő, egy kis körasztalnál ülve, Recep Erdogan török elnökkel, Nikol Pashinyan örmény kormányfővel és Ilham Aliyevvel, Azerbajdzsán elnökével beszélget.

A politikusok az Európai Politikai Közösség első ülésére érkeztek a cseh fővárosba, melyet tegnap tartottak – ad tájékoztatást a hvg.hu.

????????PM Viktor Orbán at the #EUsummit in Prague held talks with Turkish President Erdoğan @RTErdogan, Armenian PM Pashinyan @NikolPashinyan and Azerbaijani President Aliyev @presidentaz. All sides need to be heard. pic.twitter.com/WezO6vFqTd — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 7, 2022