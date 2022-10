Puccs Burkina Fasóban, a katonaság vette át a hatalmat

A hatalmat megragadó katonák péntek este elfoglalták az állami televízió épületét is, élő adásban pedig közölték, hogy az ország eddigi elnöke, Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredest megbuktatták és átvették tőle a hatalmat.

A bejelentés szerint a puccsot vezető Ibrahim Traore parancsnok lett az ország új katonai vezetője, aki felfüggesztette az alkotmányt és az eddigi, átmeneti vezetésről szóló alapokmányt. A parancsnok emellett feloszlatta a kormányt és a parlamentet, valamint este kilenc órától hajnali ötig kijárási tilalmat rendelt el.

A Burkina Fasó-i főváros utcáiról már péntek reggel fegyverropogás hallatszott, nem sokkal később pedig az elnökség közleményt adott ki, melyben a nyugalom megőrzésére szólították fel a lakosságot. Helyszíni beszámolók szerint leállt televíziós adás, és a város több kulcsfontosságú pontján - így az elnöki palota előtt is - katonák tűntek fel. A nyilvános elnöki dokumentumban közölték, hogy „a nyugalom és higgadtság visszaállítására irányuló egyeztetések már folynak”.

Ibrahim Traore elrendelte továbbá az ország határainak lezárását, valamint a politikai pártok és civil szervezetek tevékenységének felfüggesztését. Mint elmondták, a parancsnok később összehívja az ország vezetését, hogy „új átmeneti alkotmányos chartát hozzanak létre, és megválasszák Burkina Faso új elnökét, legyen az civil vagy katona”.

Úgy buktatták meg, ahogy hatalomra került

Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredes – aki csak pár napja tért haza New Yorkból, ahol az ENSZ Közgyűlésén képviselte országát –, a Hazafias Mozgalom a Védelemért és a Helyreállításért (MPSR) vezetője maga is puccsal került az ország élére. A januári hatalomátvételkor a 2015 óta hivatalban lévő Roch Marc Christian Kaboré elnököt buktatták meg. Mint Damiba akkor fogalmazott, az év eleji hatalomátvételkor „a nemzet túlélése” forgott kockán, még ha a nemzetközi közösség számára „talán kifogásolhatónak” is tűntek az események.

A lakosok közül sokan támogatták a Damiba vezette juntát, és „valódi változásokra számítottak”, miután az előző kormány a közvélemény szerint nem tett eleget a szélsőséges iszlamista csoportok jelentette fenyegetés és vérontás ellen. Az ilyen jellegű támadások ugyanis nem szokatlanok a térségben: csak Burkina Fasóban ezrek vesztették életüket, és mintegy kétmillió ember kellett elhagyja otthonát az efféle agresszió miatt.

